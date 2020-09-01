Новосибирцу вернуться домой помогли прохожие. Фото:«Лиза Алерт»
Во вторник, 1 сентября, стала известна судьба новосибирца, потерявшегося во время прогулки с хаской по кличке Тая. Об этом рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
— Он заблудился. Ему помогли люди связаться с родными и вернуться домой, — сообщили поисковики.
Напомним, 33-летний мужчина потерялся 30 августа в районе улицы Зыряновская Октябрьского района. Мужчине необходимо принимать лекарства. Без препаратов ему становится плохо. Родные переживали за самочувствие пропавшего новосибирца.
Напомним, трагедией закончились поиски мальчика-аутиста, пропавшего два месяца назад. Он исчез во время прогулки с отцом. Его искали полицейские, спасатели, волонтеры. Был привлечен вертолет. Но поиски не увенчались успехом. Тело подростка нашли в лесу рядом с дачами: в 4 километрах от места, где он потерялся.
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