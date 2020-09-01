Новосибирцу вернуться домой помогли прохожие. Фото:«Лиза Алерт»

Во вторник, 1 сентября, стала известна судьба новосибирца, потерявшегося во время прогулки с хаской по кличке Тая. Об этом рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

— Он заблудился. Ему помогли люди связаться с родными и вернуться домой, — сообщили поисковики.

Напомним, 33-летний мужчина потерялся 30 августа в районе улицы Зыряновская Октябрьского района. Мужчине необходимо принимать лекарства. Без препаратов ему становится плохо. Родные переживали за самочувствие пропавшего новосибирца.

Напомним, трагедией закончились поиски мальчика-аутиста, пропавшего два месяца назад. Он исчез во время прогулки с отцом. Его искали полицейские, спасатели, волонтеры. Был привлечен вертолет. Но поиски не увенчались успехом. Тело подростка нашли в лесу рядом с дачами: в 4 километрах от места, где он потерялся.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске ищут мужчину, пропавшего на прогулке со своей хаски.

Мужчина нуждается в постоянном приеме лекарств. (подробнее)

«Он умирал, а рядом ходили люди»: стали известны подробности гибели мальчика-аутиста, пропавшего два месяца назад в Новосибирске.

Тело подростка нашли в лесу в 4 километрах от того, места, где он исчез, рядом с этим местом его искали волонтеры... (подробнее)