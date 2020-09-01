Новосибирца оштрафовали за откровенные сообщения 60-летней женщине

Суд оштрафовал сибиряка на 100 тысяч. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске оштрафовали коллекторскую фирму, сотрудник которой отправлял 60-летней женщине откровенные сообщения. Так он пытался заставить женщину вернуть долг. Об этом рассказали в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов по области.

— Женщина задолжала двум кредитным организациям, а они передали ее долги «коллекторам». Ей звонили и присылали сообщения с незарегистрированного номера. Их содержание по этическим соображениям не могу передать. Женщина обратилась в суд, посчитав такие смс унижением ее чести и достоинства, — рассказал КП-Новосибирск специалист по взаимодействию со СМИ УФССП России по НСО Андрей Семёнов.

Суд встал на сторону оскорбленной сибирячки. Фирму оштрафовали на сто тысяч рублей.

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