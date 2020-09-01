«Где все?»: новосибирцы врезались в бетонный забор, а потом сбежали с места аварии

На месте аварии спасатели нашли только пустую машину. Фото: спасатели МАСС

Во вторник, 1 сентября, около 6 часов утра в поворот не вписался красный автомобиль «Pontiac Vibe». Кто-то ехал на нем с Дмитровского моста на улицу Фабричная, но врезался в бетонное ограждение. Очевидец вызвал спасателей и рассказал, что в аварии пострадали два человека, одного из которых зажало в салоне. Но когда приехала подмога, тех уже и след простыл.

— Прибыв по указанному адресу, спасатели обнаружили брошенный автомобиль красного цвета, в котором и рядом с ним никого не оказалось. Они провели только комплекс противопожарных мероприятий, другая помощь не потребовалась, — рассказали спасатели МАСС.

Напомним, 31 августа в Новосибирске с эвакуатором столкнулась иномарка. Спасатели МАСС помогли выбраться из машины 38-летней женщине, которую зажало в салоне после аварии. 8-летней дочке пострадавшей понадобилась помощь психолога.

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