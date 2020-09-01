В Новосибирске бывшего полицейского, сбившего парня на «зебре», оставили на свободе

Бывшего полицейского, сбившего парня на пешеходном переходе, оставили на свободе. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске вступил в законную силу приговор бывшему сотруднику ППС, сбившего 22-летнего парня на пешеходном переходе. Об этом рассказали в областной прокуратуре.

— Первомайский районный суд вынес приговор 33-летнему мужчине. Его признали виновным по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Он вечером в октябре 2018 года на «Ниссан Альмера» сбил пешехода на «зебре». Это произошло на улице Первомайская, — сообщили в ведомстве.

Суд приговорил его к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года. Также судом с осужденного в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда.

Напомним, ДТП произошло в конце октября. После аварии парень впал в кому. Из нее он вышел спустя неделю. Тем не менее врачи оценивали состояние новосибирца как тяжелое, родные собирали деньги на его лечение и реабилитацию.

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