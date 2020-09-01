«Стоял жар и густой дым»: сибирячка с малышом чудом не сгорела в собственном доме

В огне сгорели почти все вещи и документы. Фото: предоставлено героиней публикации

Семья из поселка Линево, мама и 3-летний сын, остались без крыши над головой. Их частный дом сгорел в пожаре больше недели назад. Пострадавшая, Алена Емельянова, рассказала КП-Новосибирск, что в тот день была с сыном на улице, готовила дрова на зиму, как вдруг почувствовала запах дыма.

— Я проверила летнюю кухню — вроде ничего не горит. А когда зашла в дом, уже стоял жар и гарью сильно несло. Пожарные приехали минут через 10, но внутри уже все обгорело. Могли бы спасти, но я же не сразу заметила. Там, наверное, тлело внутри, потому что с улицы огня видно не было. Но мы, слава богу, ожоги не заработали, — рассказала КП-Новосибирск Алена.

Семья погорельцев просит помощи. Фото: предоставлено героиней публикации

Женщина рассказала, что во всем виновата замкнувшая проводка. Огонь уничтожил почти все вещи и документы. Из-за потери документов Алена временно не работает. Она перебралась с сыном к своей подруге.

— Финансово нам помогают близкие и знакомые, кто чем может. Паспорт мой восстановят только 4 сентября, тогда обращусь за помощью в соцзащиту. Дом можно восстановить, потому что он обгорел внутри, но стены, пол и потолок не разрушились, — говорит Алена Емельянова.

Дом еще можно восстановить - пожар не уничтожил его стены и крышу. Фото: предоставлено героиней публикации

Сибирячка просит всех неравнодушных привезти одежду и обувь. Если вы хотите помочь пострадавшим, просьба звонить по номеру 8-923-226-89-50 (Алена).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru