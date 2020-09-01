«Переживаю, что случайно проглотила»: сибирячке в рисе попалось стекло

Сибирячка в рисе обнаружила стекло. Фото: «ЧС54 | Новосибирск»

Новосибирец рассказал в соцсети, что его супруге в рисе попался рис со стеклом. Пара заказала в ресторане азиатской еды суп том ям.

— Едим с женой том ям, периодически добавляя рис из коробки, и в последней ложке риса, с самого дна коробки достаем два осколка стекла, довольно крупных. У жены шок, паника, вдруг случайно проглотила, — рассказал новосибирец в группе «ЧС54 | Новосибирск».

Супруги позвонили в ресторан, там жалобу пообещали передать администратору, больше новосибирцам никто не перезванивал.

— На этом все закончилось. Никто не извинился, не спросили все ли нормально, ведь человеку в вашей еде попалась стекло, — рассказывает возмущенный новосибирец.

В итоге супруги не дождались извинений, и заказали пиццу в другом ресторане, так как остались голодными после блюда со стеклом.

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