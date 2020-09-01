Новосибирский таксист помог задержать грабителя: он прятался у него в машине

злоумышленник хотел уехать, но таксист оказался бдительным.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Водитель такси сдал полицейским грабителя, который хотел уехать на его машине. До этого 21-летний мужчина отобрал у женщины мобильник и хотел сбежать от стражей порядка. Все произошло 30 августа около 5 часов утра.
— Мужчина на остановке по улице Немировича-Данченко похитил сотовый телефон у 33-летней женщины, ему незнакомой. После этого он сел в такси. Но таксист понял, что его пассажир — грабитель. Он высадил его на улице Мичурина и позвонил в полицию, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В полиции возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Выяснилось, что раньше сибиряк раньше уже был судим, его отправили под стражу. Телефон у грабителя изъяли и вернули женщине. Теперь проводится расследование.
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