Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 1 сентября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

За сутки в регионе коронавирусом заболели 60 человек. Фото: архив КП

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 1 сентября 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона. Это данные оперштаба регионального правительства.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 417 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.

Всего в Новосибирской области с начала вспышки зарегистрировано 11 404 случая COVID-19, в том числе инфекцию подхватили 684 ребенка.

За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 60 человек, выписали с выздоровлением 51 пациента. К сожалению, еще трое человек умерли в инфекционном госпитале. Всего за время эпидемии скончались 358 пациентов.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

В реанимации сейчас — 45 человек. К аппарату ИВЛ подключили 12 пациентов.

Всего с момента вспышки заболевания в регионе выздоровело 10 073 человек.

В Новосибирске до конца сентября продлили режим повышенной готовности. По-прежнему действует требование в общественных местах быть в защитной маске. Но большую часть ограничений сняли.

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