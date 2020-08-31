«Какие твари это сделали?»: в Новосибирске живодеры убили белку и привязали ее к перилам магазина

Новосибирцы обнаружили мертвую белку привязанную к перилам обувного магазина. Фото: "АСТ-54"\Борис Степаненко

Утром, 31 августа, новосибирцы обнаружили мертвую белку привязанную к перилам обувного магазина. Жуткую находку сибиряки сфотографировали и опубликовали в соцсетях.

— Белку нашли сегодня на крыльце обувного магазина на Морском проспекте. Я не знаю, кто это сделал, но вообще мерзко от осознания того, что рядом с тобой, в Академгородке живут такие люди, — рассказал КП-Новосибирск житель Академгородка Борис Степаненко, чей брат нашел несчастного зверька. — Мы не знаем, убрали ли ее оттуда, и что там было дальше. Но можем сказать точно, что живодеры у нас в Академе не в первый раз появляются.

Снимки с крыльца обувного появились и в соцсетях. В комментариях под постом в паблике «АСТ-54» многие люди написали, что случай действительно ужасный:

— Нормальный человек такого делать точно не станет.

— Какие твари это сделали?

— Просто нелюди. Что ему эта белка сделала?

— От таких поступков выть хочется, — пишут люди.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как женщина затоптала насмерть бельчонка в Академгородке. Происходящее засняли на видео очевидцы, на кадрах ролика видно, что около своего погибающего детеныша мечется мама-белка. Потрясла весь Новосибирск и еще одна история о живодерстве из Академгородка: случай с убитым котом Мотей и школьницей-таксидермисткой.

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