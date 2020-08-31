В Новосибирске ищут мужчину, пропавшего на прогулке со своей хаски

Мужчина пропал, отправившись гулять со своей хаски. Фото: «ДоброСпас-Новосибирск»

В Новосибирске ищут 33-летнего Армена Гарегиновича Назаряна. Мужчина около девяти вечера 30 августа вышел погулять с собакой и не вернулся. Пропал мужчина в районе улицы Зыряновская в Октябрьском районе.

— Приметы: рост 170 сантиметров, среднее телосложение, худощавое телосложение, голубые глаза, темно-русые волосы, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в синюю футболку-поло, черный жакет, синие джинсы, светло-серую ветровку и белые кроссовки. Гулять он вышел со своей светло-серой хаски по кличке Тая.

Поисковики отмечают, что мужчина нуждается в медицинской помощи. Каждый день ему нужно принимать определенные лекарства: без них мужчине становится плохо.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Армен Гарегинович или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номерам телефона 8-953-887-17-77 и 8-951-387-07-58 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru