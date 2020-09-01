Погода в Новосибирске на 1 сентября 2020 года: каким будет первый день осени

Рассказываем. каким будет первый осени в 2020 году. Фото: "КП" Архив

Погода в Новосибирске 1 сентября 2020 года: первый осенний день будет пасмурным. Синоптики обещают тепло под +25 градусов, при этом ожидаются дожди.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +25-27 градусов, ночью — +14-16. Ожидается переменная облачность, первая половина дня без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 12, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +20-25 градусов, по юго-востоку +30. Ожидается переменная облачность ,в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туманы. Ветер северный со скоростью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14.

«Яндекс Погода» прогнозирует небольшой дождь и тепло: температура днем достигнет максимум +20-22 градусов.

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