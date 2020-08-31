Прокуратура ищет виновных в пожаре на улице Механизаторов в Новосибирске

Прокуратура начала проверку после пожара на складе в Советском районе. Фото: Кадр из видео
Прокуратура начала проверку после пожара на складе в Советском районе. Напомним, в воскресенье, 30 августа, помощь пожарных понадобилась на улице Механизаторов. На место выехали сотрудники МЧС и скорой, пожару присвоен повышенный ранг сложности.
— В ходе проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности, — пояснили в прокуратуре по Новосибирской области. — По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер реагирования.
Внутри складов были автомобильные шины, пластиковые изделия, лако-красочные материалы. Общая площадь возгорания составила 1000 квадратных метров, на площади 200 квадратных метров обрушилась крыша. Работа пожарных осложнялась тем, что внутри находятся 15 газовых баллонов и большим количеством других горючих материалов. На борьбу с огнем отправлен пожарный поезд.Тушили пожар больше 4 часов: открытое горение ликвидировали в 01:42.
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