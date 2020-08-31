Полиция нашла дебошира, справившего нужду на шасси самолета в «Толмачево»: кто он и что ему грозит

В Новосибирске транспортная полиция нашла мужчину, который справил нужду на шасси самолета. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске транспортная полиция нашла мужчину, который справил нужду на шасси самолета в аэропорту «Толмачево». Напомним, видеоролик, на котором запечатлен произошедший конфуз, появился в соцсетях вчера, 30 августа.

— Как выяснилось, 35-летний мужчина — житель Хакасии, летел работать на вахту. Разыскивали мы его уже по видеозаписи, предоставленной очевидцами. Сейчас в отношении него составлен протокол за мелкое хулиганство. Наказанием за это может стать штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток, — пояснили КП-Новосибирск в УТ МВД по СФО.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, суд города Оби отправил в колонию мужчину, который устроил дебош в самолете «Минеральные Воды — Новосибирск». Сибиряк буянил так сильно, что его пришлось примотать к креслу скотчем. Когда самолет садился, мужчина ругался нецензурной бранью, толкал бортпроводников и ударил пилота.

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