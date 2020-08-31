«Прыгнули на капот и разбили стекла»: толпа хулиганов разгромила машину новосибирца

Конфликт попал на камеру телефона. Фото: стоп-кадр

В Новосибирске у дома №47 по улице Блюхера ночью произошла драка между несколькими мужчинами, они угрожали друг другу и громко матерились. Когда один из них захотел уехать, другие набросились на его машину. Кто-то запрыгнул на капот, а остальные стали дубасить по стеклам.

Драку снял из своего окна местный житель. Роликом он поделился в группе «АСТ-54».

— На видео хорошо слышно, что им удалось разбить одно из стекол. В итоге водитель все-так смог уехать, скинув нападавшего с капота, — рассказали в группе.

Подписчики в группе рассказали, что на этой улице часто происходят драки.

Оперативный комментарий от ГУ МВД КП-Новосибирск получить не удалось.

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