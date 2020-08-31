В выходные правонарушители отсыпались и хулиганили

Фото: Влад КОМЯКОВ

28 августа в 9.40 бойцы ГБР-75 по просьбе работников пекарни, расположенной на Вокзальной магистрали, вывели с летней площадки пьяного бомжа, который громко кричал и мешал работать.

29 августа мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, уснул за столом в баре на Вокзальной магистрали. В 18.20 менеджер нажала кнопку тревожной сигнализации и вызвала ГБР. Прибывшие на вызов «гвардейцы» помогли разбудить посетителя.

29 августа в 19.44 сигнал тревоги поступил из супермаркета, находящегося на улице Трикотажной. Продавцы вызвали охранников для того, чтобы они выпроводили уснувшего на ступеньках магазина пьяницу, что и было сделано.

29 августа в 5.22 четверо подростков устроили драку возле охраняемого ГВАРДИЕЙ киоска, расположенного в Горском микрорайоне. По прибытии ГБР один из участников драки был задержан и доставлен в РОВД.

30 августа в 10.34 бойцы ГБР по просьбе продавца вывели из магазина, находящегося на улице Воинской, двух пьяных посетителей, которые мешали работать и нецензурно выражались.