Врача из Новосибирска, из-за которого умерла мать двоих детей, оставили на свободе

Из-за врачебной ошибки во время операции погибла женщина. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Ленинский районный суд рассмотрел уголовное хирурга из новосибирской больницы № 34. Почти 2 года назад он допустил ошибку, из-за которой на операционном столе скончалась 38-летняя сибирячка. За это врачу назначили ограничение свободы на 2 годы.

— 19 ноября 2018 года во время проведения диагностики методом лапароскопии хирург в результате допущенной ошибки повредил пациентке инструментом брюшную аорту. Из-за этого началась кровопотеря, что привело к смерти пациентки, — сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Хирурга признали виновным в совершении преступления по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Кроме ограничения свободы, ему также запретили заниматься врачебной деятельностью 2 года.

Напомним, у погибшей женщины остались муж и двое детей. Ее привезли в больницу на «скорой» с подозрением на аппендицит. Из-за ошибки врачей женщина умерла через 12 часов после операции.

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