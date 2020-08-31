«Сибантрацит» начал регулярный мониторинг взрывных работ с привлечением независимых экспертов

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ООО «УК «Сибантрацит».

Мониторинг взрывных работ на предприятиях группы проводится в ближайших к месту ведения горных работ населенных пунктах. Результаты замеров оценивает комиссия, в которую входят представители местных администраций, ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений» и геофизической службы «Азот Майнинг Сервис». Замеры концентрации взвешенных и газообразных веществ, уровня шума, сейсмических колебаний будут проводиться несколько раз в месяц. Результаты будут размещаться в открытом доступе на сайте компании.

- Мониторинг взрывных работ на всех предприятиях Группы является важной составляющей системы экологического менеджмента «Сибантрацита». Он позволяет контролировать и сводить к минимуму воздействие взрывных работ на окружающую среду. Мы и раньше осуществляли мониторинг, сейчас эта работа стала более системной, а главное - прозрачной, - говорит Нина Липатова, главный эколог ООО «УК «Сибантрацит».

Результаты первых мониторингов с привлечением общественности в поселках Камешек, Чувашка и Чуазас в Кемеровской области, а также в деревне Харино в Новосибирской области показали, что все измеряемые показатели ниже нормативов, сейсмическое воздействие отсутствует.