«Чего он хулиганит?»: медвежонок Норди отобрал у сестры косточку, а она обиделась

Шайна покусала свою маму. Фото: стоп-кадр

Сибирячка Анна Новикова выложила у себя на странице видео с веб-камер из Новосибирского зоопарка. Его героями снова оказались белые медвежата Норди и Шайна. На этот раз они не поделили косточку. Пока Шайна грызла ее, сидя на ступеньках, из укрытия вышел ее братец, беспардонно оттолкнул сестру и забрал кость себе.

Позже он с мамой Гердой прыгнул в бассейн, Шайна подбежала к ним и стала агрессивно кусать свою маму, а не брата. А после, обидевшись, грустно уселась на берегу.

Подписчики Анны заметили, что Шайну постоянно постоянно обижают:

— Норди такой проказник, обязательно надо задеть сестренку! Показывает свое преимущество!

— Видимо, вчера не задался день у Шайны. То мама «наехала», то брат. Маленькая еще, и так жалко ее, — написали они в комментариях.

Напомним, юную медведицу брат и раньше обижал. Недавно он чуть не утопил ее в бассейне, укусив за ухо. Их мама в это время прохлаждалась в стороне.

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