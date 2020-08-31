В Новосибирске мама с ребенком врезались в грузовик: женщину доставали из машины спасатели

Мама с ребенком пострадала в ДТП. Фото: МАСС

На плотине ГЭС в Советском районе произошло ДТП. Там «KIA Rio», за рулем которой была 38-летняя женщина, выехала на встречную полосу, где совершила боковое столкновение с эвакуатором ГАЗ-3310 «Валдай». Он в это время буксировал грузовик «Hino». Женщину зажало в машине. Об этом рассказали в МАСС.

— Спасатели извлекли пострадавшую женщину из салона легкового автомобиля и передали ее бригаде врачей скорой помощи. У нее диагностировали перелом ноги. Также с ней была 8-летняя, которой психологи оказали помощь, — сообщили в МАСС.

Сибирячка выехала на встречку, где в это время был грузовик. Фото: МАСС

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Напомним, на выходных, 29 августа, в страшной аварии пострадали пять человек, двое из которых дети. Там произошло лобовое столкновение.

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