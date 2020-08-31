Снова растет: в Новосибирской области коронавирусом заболели 60 человек

Коронавирусом заболели за сутки 60 человек. Фото: архив КП

В понедельник, 31 августа, оперштаб правительства Новосибирской области сообщил о том, что за последние сутки коронавирусом заболели еще 60 человек, выздоровел51 пациент, умерли трое.

— С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 11 404 человек, в том числе у 684 детей, выздоровели 10 073 пациента, скончались 358 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в реанимации находится 45 человек, из них 12 пациентов подключили к аппарату ИВЛ.

Напомним, в Новосибирской области сняты почти все ограничения, введенные из-за угрозы распространения инфекции. Но режим повышенной готовности продлили до конца сентября. В общественных местах надо быть в маске. По-прежнему закрыты кинотеатры, под запретом массовые мероприятия, необходимо соблюдать социальную дистанция в полтора метра и правила гигиены.

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