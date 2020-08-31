В Новосибирской области от коронавируса умерли три человека, в том числе 48-летняя женщина

От коронавируса умерли еще три человека за последние сутки. Фото: архив КП

В понедельник, 31 августа, стало известно, что от коронавируса в Новосибирской области умерли еще три человека. Об этом сообщили в оперштабе правитлеьства региона.

— Скончались еще три пациента: мужчина, ему было 72 года, и женщины в возрасте 48 лет и 76 лет, — говорится в сообщении оперштаба. — Всего в регионе от коронавируса умерли 358 человек.

Сейчас в реанимации остаются 45 человек, из них самостоятельно не могут дышать, и подключены к аппарату ИВЛ — 12 пациентов.

За последние сутки коронавирус обнаружили у 60 человек, при этом 51 пациента выписали.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 11 404 человек, в том числе у 684 детей, выздоровели 10 073 пациента.

Напомним, в регионе до конца сентября действует режим повышенной готовности. По-прежнему в общественных местах нельзя появляться без защитной маски.

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