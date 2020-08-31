«Обещал отдых в Таиланде»: сибиряку из Бердска дали 4 года за обман туристов

Директор фирмы получил 4 года условно за обман клиентов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бердский районный суд вынес приговор директору туристической фирмы. Он обманул 11 туристов: обещал им райский отдыха в Таиланде, но все это так и осталось в фантазиях сибиряков.

— Турагентство по договору должно было предоставить услуги по перелету и разместить клиентов в отелях Таиланда, Турции, КНР и Вьетнама. Обвиняемый подготовил квитанции, получив от потерпевших деньги — в общей сумме 2 059 000 рублей, — сообщили в пресс-службе Бердского городского суда.

Деньги директор фирмы потратил на свои нужды. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Свою вину бердчанин признал. Суд назначил ему наказание — 4 года лишения свободы условно, а также на 3 года ему запретили стоять во главе организаций.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru