Сибиряк погиб под колесами «Лексуса»: он шел по трассе

Под Новосибирском водитель на дорогом кроссовере сбил пешехода. Фото: ОГИБДД

В ночь с воскресенье на понедельник, 31 августа, в Мошковском районе Новосибирска погиб мужчина. Его сбил «Лексус». Машина ехала со стороны Мошково в Новосибирск. Об этом рассказали в областном ГИБДД.

— Сегодня около 3 часов 40 минут 58-летний водитель, управляя автомобилем «Лексус RX350», двигался по автодороге Р-255 «Сибирь» на 46 километре сбил пешехода, который двигался по проезжей части со стороны поселка Мошково. Мужчина-пешеход, на вид ему 50-60 лет, скончался на месте аварии, сообщили в ведомстве.

Полицейские устанавливают личность погибшего и детали аварии.

Напомним, в Карасукском районе погибли двое: водитель и пассажир «Лады». Он выехали на встречную полосу и врезались в грузовик.

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