РТКОММ обеспечил спутниковым интернетом школы в труднодоступных районах Новосибирской области

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Работы были проведены в результате выигранного конкурса и заключенного на его основании контракта с Министерством цифрового развития и связи региона.

Школы, расположенные в труднодоступных районах Новосибирской области, с помощью спутникового интернета также получат возможность гибкого реагирования на разнообразные внешние сценарии и инициативы - от организации дистанционного обучения при появлении такой необходимости до получения доступа к современному электронному образовательному контенту и сервисам наравне с городскими жителями.

- РТКОММ с готовностью предоставит эффективные спутниковые решения для реализации любых масштабных государственных проектов, в том числе для эксперимента по созданию цифровой среды образования, предусматривающего новые возможности для школьников и учителей в удаленных и труднодоступных районах нашей страны. Мы являемся проверенным и надежным партнером органов государственной власти, отвечающих за информатизацию и организацию образовательного процесса там, где отсутствует классическая проводная связь, - сказал генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев.

Техническое решение РТКОММ позволяет обеспечивать школы широкополосным спутниковым интернетом с использованием специальной фильтрации, ограждающей учащихся от нежелательного контента.

Услуги доступа в интернет от РТКОММ для школ труднодоступных районов Новосибирской области предоставляются с помощью спутниковых аппаратов «Экспресс-АМ-5» и «Ямал-601».