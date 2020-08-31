Новосибирские спасатели до сих пор работают на месте крупного пожара на Механизаторов: они рассказали почему

Спасатели до сих пор осуществляют проливку и разборку конструкций на складе. Фото: ГУ МЧС по НСО.

Новосибирские пожарные до сих пор работают на месте крупного пожара: в Советском районе города сгорел склад, на котором были автомобильные шины и 15 газовых баллонов. Это произошло поздно вечером 30 августа. Пожар удалось потушить только спустя 4 часа. Для его ликвидации пришлось задействовать пожарный поезд, а воду брали прямо из реки Обь.

— Произошло крушение кровли, на месте остались два подразделения, которые осуществляют разборку и проливку конструкций, чтобы не было повторного возгорания. Через сколько времени завершиться работа, сказать сложно. В жилом секторе работала химико-радиометрическая лаборатория, превышения ПДК зарегистрировано не было, поскольку дым уходил вверх, в сторону нежилой части микрорайона, — .сообщил КП-Новосибирск руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по НСО Павел Винаков.

Напомним, пожару присвоили ранг повышенной сложности, а тушили его почти 90 человек. К счастью, в огне никто не пострадал.

Новосибирские пожарные до сих пор работают на месте крупного пожара: в Советском районе города сгорел склад, на котором были автомобильные шины и 25 газовых баллона.

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