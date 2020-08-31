Под Новосибирском столкнулись легковушка и грузовик: погибли два человека

В аварии погибли мужчины 30 и 37 лет.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Карасукском районе произошло смертельное ДТП. На трассе К-17р «Новосибирск-Кочки-Павлодар» около села Красносельское столкнулись легковая машина с грузовиком.
— В 22:35 30-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21121», ехал в направлении города Карасука. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво». В результате аварии водитель и 37-летний пассажир «ВАЗа» от полученных травм умерли на месте. Оба были жителями села Калачи Карасукского района, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Сейчас по факту аварии полиция проводит проверку, все причины и подробности аварии уточняются.
Напомним, 29 августа в Новосибирске произошла крупная авария с двумя автомобилями — «Хонда» врезалась в припаркованный «Ниссан», вдавив его в подъезд многоэтажки. В ДТП погиб пассажир «Хонды», еще одну пассажирку и водителя увезли в больницу с травмами.
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