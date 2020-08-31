«Упрекала, что мало зарабатываю»: сибирячке, в гневе изрезавшую мать ножом, дали восемь лет тюрьмы

Сибирячку осудили на восемь лет тюрьмы за убийство мамы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Здвинский районный суд Новосибирской области отправил сибирячку, убившую свою мать, в колонию общего режима. Дочь напала на родственницу из-за того, что та ее попрекала маленьким заработком. Женщины часто ругались. Об этом рассказали в прокуратуре.

— Судом установлено, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры со своей матерью, нанесла ей не менее шести ударов ножом в область живота и грудной клетки. В результате полученных повреждений потерпевшая скончалась, — сообщили в областной прокуратуре. — Суд признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Напомним, женщина трудились разнорабочей в местном сельхозпредприятии. Также мама критиковала, как дочь ведет хозяйство, что неправильно стирает белье и развешивает неаккуратно. Дочь разозлилась и в порыве гнева ударила мать ножом. Мертвую женщину обнаружили полицейские. Дочь во всем созналась.

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