Устал ждать автобус: сибиряк украл автомобиль, чтобы доехать до дома

Полицейские задержали парня, а у него не оказалось документов на машину: он ее угнал. Фото: архив КП

В Железнодорожном районе Новосибирска инспекторы ГИБДД задержали 19-летнего парня. Оно попросили показать документы на машины «ВАЗ-21093», но их у него не было. Выяснилось, что сибиряк угнал машину, чтобы доехать до дома. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— Для выяснения всех обстоятельств мужчина был доставлен в отдел полиции. Оказалось, что парень — житель Краснозерского района, ранее судимый. Он угнал автомобиль, припаркованный у дома на улице Октябрьская, чтобы доехать до дома в Первомайском районе, — сообщили в ведомстве.

На сибиряка завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». До суда в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, КП-Новосибирск ранее писала о школьниках, которые за один день угнали две машины, подражая популярному блогеру. Они были уверены, что их не накажут, так как они еще маленькие.

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