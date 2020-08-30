«Им нужен экзорцист и участковый»: жители Новосибирска жалуются на орущих музыкантов на крыше

Концерт проходил на крыше. Фото: скриншот из видео.

Работники бизнес-центров на улице Советской жалуются на громкую рок-музыку по вечерам. Они сообщили об этом в редакцию КП-Новосибирск.

— Работать невозможно. Они тут с самого утра играют. Не музыка, а ужас какой-то, как будто кошку режут! Когда это уже закончится? — рассказала КП-Новосибирск читательница, которая стала невольной слушательницей концерта. — Репертуар — совершенно жуткий. Песни с матами. Одну песню музыканты объявили так: «А теперь давайте помолимся» и начали реветь в микрофон свою ахинею. Им нужен экзорцист и участковый.

На кадрах видео, которое есть в редакции КП-Новосибирск, видно, что на крыше бизнес-центра возле метро Гагаринская находятся люди. Слушатели и музыканты. Последние играют очень специфическую музыку.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали данную ситуацию:

— Пусть жители вызывают полицию и уже на месте разбираются. Заявление обязательно примут, после проверки будет принято решение о дальнейших действиях, — объяснили в региональной пресс-службе.

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