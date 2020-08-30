«Стоит ужасная вонь»: в Новосибирске собак после смерти хозяина заперли в гараже

В гараже заперто 5 собак. Фото: скриншот из видео.

Жительница Бердска ищет передержку для собак, которых заперли в гараже. Информацию об этом она разместила в социальных сетях.

— Собак обнаружили школьницы, они часто гуляют с собаками в том районе, ну и я вместе с ними. Когда нашли их тут же ко мне прибежали. Мы с мужем поехали туда, стали искать хозяев, — рассказала КП-Новосибирск Марина Гусева, жительница Бердска.

По словам девушки, местные ей рассказали, что раньше гараж принадлежал дедушки, а потом он умер и его родственники перестали сюда приезжать.

— Я им еду положила первый раз и воду, они аж напали на нее. Благо, что снизу смогли приподнять немного дверь. Их там 5 штук живет, — говорит сибирячка.

У Марины уже есть согласие от председателя кооператива взломать замок. Осталось только найти передержку для собак. Ведь неизвестно, сколько они там живут и сколько еще смогут прожить в таких условиях.

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