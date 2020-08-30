«А если ребенок упадет?»: новосибирцев возмутила яма рядом со школой

Сибиряки бояться, что дети провалятся в яму. Фото: «Инцидент Новосибирск»

Сибиряков возмутила яма недалеко от одной из школ Дзержинского района. Ее фотографии появились в социальных сетях.

— Вот такие ямы-ловушки. В 30 метрах от школы, занимаясь «благоустройством» территории, расковыряли погреба да и бросили. Сейчас это выглядит вот так, — сообщила в группе «Инцидент Новосибирск» одна из подписчиц.

На фотографиях видно, что забор и ямы находятся рядом. Можно предположить, что невнимательный ребенок может туда сорваться. На вид яма глубокая, поэтому сам школьник выбраться не сможет.

В комментариях новосибирцы высказали свое мнение по этому поводу:

— А если ребенок упадет? Хорошо, если ничего не сломает себе.

— В срочном порядке нужно ее перекрыть или зарыть.

— Надеюсь, что все обойдется.

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