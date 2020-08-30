В Новосибирске пациентка скончалась от коронавируса: рассказываем, что про нее известно

Более 300 человек скончались от коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня днем, 30 августа, стало известно еще об одном погибшем человеке от коронавирусной инфекции. Об этом сказано в сообщении от оперштаба Новосибирской области.

— Скончался еще один пациент: женщина в возрасте 59 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 355 человек, — сообщает региональный оперштаб.

На сегодняшний день в отделениях интенсивной терапии находится 45 человек, а на аппарате ИВЛ — 9.

Вчера от коронавирусной инфекции скончалось двое мужчин. Одному было 79 лет, другому 91 год.

В регионе так же продолжает действовать масочный режим. Его продлили до 30 сентября. В масках нужно находиться в транспорте, магазинах, торговых центрах. Пока что в городе постепенно снимают ограничения. Уже работают фитнес-залы, кафе, рестораны, музеи. Своей очереди ждут театры, кинотеатры и остаются под запретом массовые мероприятия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru