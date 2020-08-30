В Новосибирске за сутки 53 человека заразились коронавирусом

Еще 49 человек выздоровели. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 30 августа, опершатб правительства Новосибирской области сообщил о том, что за последние сутки еще 53 человека заразились коронавирусом.

— В регионе зарегистрировано 11 344 случая COVID-19 (+55 за последние сутки), в том числе 683 ребенка. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 913, — сообщается в чате регионального штаба.

Есть и хорошие новости. Уже 10 тысяч человек вылечились от коронавируса. За последние сутки их выявили 49 человек.

Напомним, что в Новосибирске снимают ограничения, которые препятствовали распространению коронавирусной инфекции. Работают кафе, рестораны, фитнес-клубы, торговые центры. Масочный режим продлили до 30 сентября.

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