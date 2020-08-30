«Он сгрыз мою обувь»: ветеринарные врачи достали из редкой кошки кусок резины

Ричи старается снять с себя бандаж. Фото: личный архив героя.

Новосибирские ветеринары прооперировали кошку породы саванна по кличке Рич. В клинику своего питомца привез новосибирец Артем.

— Ричу 1 год и 4 месяца. Он грызет абсолютно все. Видимо, одна из таких «проб на зубок» прошла неудачно. У него было инородное тело в тонком отделе кишечника, — рассказал КП-Новосибирск Артем.

Врачи тут же положили Ричи на операционный стол. Оказалось, в его кишечнике был трехсантиметровый кусок резины. Артем предполагает, что это могли быть его кроссовки, а точнее их подошва. Сейчас саванна дома и идет на поправку.

— Он грызет все время бандаж, поэтому я с ним круглые сутки сижу чтобы не навредил и швы не испортил, — говорит сибиряк.

В неудобной «одежде» Ричи придется проходить еще неделю. Зато после этого сможет снова гулять на поводке и пакостничать дома.

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