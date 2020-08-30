В Новосибирске вспыхнул киоск: огонь перекинулся на две иномарки

Пожарные потушили горящий киоск. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Сегодня ночью, 30 августа, в Октябрьском районе загорелся киоск с фруктами. Об этом сообщили подписчики группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

— На улице Кирова рядом с домом №225 вспыхнул киоск с фруктами. Прибывшие на место пожарные потушили охваченную огнем постройку, — сообщают в социальных сетях новосибирцы.

По предварительной информации пострадавших нет. Пламя охватило только близко стоящие иномарки кроссовер Nissan X-Trail и пикап Mitsubishi L200. Их пытались оттащить от огня, но не успели.

Причина возгорания сейчас устанавливается сотрудниками МЧС.

Тем временем пользователи в социальных сетях высказали свое мнение по поводу этого пожара:

— Да это конкуренты подожгли!

— Эх, он еще даже не работал. Только поставили.

— Машины жалко.

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