В Новосибирске вспыхнул киоск: огонь перекинулся на две иномарки

Пожарные потушили горящий киоск. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Сегодня ночью, 30 августа, в Октябрьском районе загорелся киоск с фруктами. Об этом сообщили подписчики группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
— На улице Кирова рядом с домом №225 вспыхнул киоск с фруктами. Прибывшие на место пожарные потушили охваченную огнем постройку, — сообщают в социальных сетях новосибирцы.
По предварительной информации пострадавших нет. Пламя охватило только близко стоящие иномарки кроссовер Nissan X-Trail и пикап Mitsubishi L200. Их пытались оттащить от огня, но не успели.
Причина возгорания сейчас устанавливается сотрудниками МЧС.
Тем временем пользователи в социальных сетях высказали свое мнение по поводу этого пожара:
— Да это конкуренты подожгли!
— Эх, он еще даже не работал. Только поставили.
— Машины жалко.
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