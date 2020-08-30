Погода в Новосибирске на 30 августа 2020 года: последнее воскресенье августа будет жарким

Последний летний день будет жарким. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске 30 августа 2020 года порадует новосибирцев солнцем. Синоптики обещают потепление до +25 градусов. В последний воскресный летний день новосибирцам еще удастся немного позагорать и порадоваться теплу.

— В первой половине дня ожидается погода преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха +18, +20 градусов. В области тоже осадков не будет, а столбик термометра поднимется до отметки +27 градусов, — сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.

Ночью в Новосибирске будет прохладно. После жаркого дня температура опустится до +12 и подует северный ветер.

По данным сервиса «Яндекс. Погода» днем температура будет +21…+23, но облачно. Осадков не ожидается.

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