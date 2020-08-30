Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 30 августа 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Под наблюдением находится больше 400 жителей области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 30 августа 2020 года показывает, что до сих пор в сельской местности болезни еще не отступила.

— В больницы районов области госпитализированы 443 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, сообщает оперштаб Новосибирской области.

Всего в Новосибирской области зарегистрировано 11 289 случаев заражения коронавирусной инфекцией. А число выздоровевших стремительно приближается к отметке 10 тысяч.

— Под медицинским наблюдением находятся 440 жителей области, — уточняет оперштаб.

Из-за коронавируса в регионе продолжает действовать масочный режим. Его продлили до 30 сентября. Масочный режим сохраняется в общественных местах, транспорте и магазинах.

Поселки, в которых обнаружили коронавирус.

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