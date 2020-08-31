Погода в Новосибирске на 31 августа 2020 года: летняя жара возвращается

В Новосибирск вернется летняя погода Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске 31 августа 2020 года обрадует новосибирцев возвращением летней жары. Синоптики обещают облачную погоду, но без осадков.

— Днем 31 августа 2020 года мы ожидаем переменную облачность, но без осадков. Температура днем +24...+26 градусов, ночью будет +13...+15 градусов, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

В Новосибирской области ожидается потепление, днем +24...+29 градусов, ночью +12...+17 градусов, местами до +5...+10 градусов. Метеорологи ждут переменную облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром ожидаются туманы.

«Яндекс. Погода» обещает новосибирцам ясную погоду. Днем +22...+25 градусов, ночью +16...+17 градусов. Ветер Южный, 2-3 м/с.

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