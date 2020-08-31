Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 31 августа 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

В Новосибирске заразился 51 человек за сутки Фото: Алена МАРТЫНОВА

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 31 августа 2020 года показывает, что до сих пор зараженные присутствуют в каждом сельском районе и в столице региона. В общероссийском рейтинге распространения COVID-19 наша область занимает 19-е место.

За прошедшие сутки количество пациентов в районных больницах снизилось на 22 человека.

— Врачи сообщили,что в больницы районов области госпитализирован 421 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию и подтвержденным диагнозом с помощью тестов , — говорится в сообщении оперштаба.

Карта распространения COVID-19 в Новосибирской области на 30 августа 2020

За сутки в инфекционных больницах стало на 45 пациентов больше. По данным оперштаба, на лечении находятся 913 пациентов с подтвержденным заражением COVID-19 и подозрением на опасное заболевание.

Всего в Новосибирской области с начала вспышки зарегистрировано 11 344 случая COVID-19, в том числе инфекцию подхватили 683 ребенка.

За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 55 человек, еще 49 пациентов выписали по выздоровлению. Новой жертвой COVID-19 стала 59-летняя женщина. Всего за время эпидемии скончались 355 человек.

В отделениях реанимации находятся 45 пациентов. Количество подключенных к аппаратам ИВЛ больных снизилось до 7 человек.

В регионе продолжает действовать режим для борьбы с распространением COVID-19: его продлили до 30 сентября. Сохраняется масочный режим в общественном транспорте, магазинах и публичных местах.

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