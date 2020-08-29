А им не жирно будет: в Новосибирске бывший полицейский накормил кур французским сыром с плесенью

В Новосибирске куры едят элитный сыр с плесенью Фото: Владимир Притьмов

Бывший участковый Владимир Притьмов недавно купил сыроварню. Мужчина решил самостоятельно готовить элитные сыры. Брю получился на «ура», а вот рокфор мужчине не понравился. И дело не в плесени. Она, говорит сибиряк, получилась отменной.

— Вкус абсолютно не мой. Какой-то слишком странный получился. Делал все по рецепту, который был в книге: она шла в комплекте с сыроварней. Единственное, я овечье молоко заменил на коровье, так как овечьего просто не найти в Новосибирске. У меня есть две козы, но для изготовления килограмма сыра надо было надоить 12 литров молока. Пока бы такой объем надоил, первые литры уже б скисли, а вот плесень заказывал качественную, в специальном интернет-магазине, — рассказал КП-Новосибирск мужчина.

В итоге французский деликатес отдали курам. Сыр до земли долететь не успел, как пернатые его слопали, только что из клюва друг у друга не отбирали. Кстати, отечественный продукт в разы оказался дешевле. По словам Владимира, на килограмм заморского сыра у него ушло порядка 600 рублей, 200 граммов французской вкусняшки стоит около 9 евро.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала, что Владимир Притьмов предложил новосибирцам оздоровиться с помощью козьего массажа. Такое объявление он разместил на популярном сайте. Оказывается, козочки любят резвиться, и ходить по спине хозяина. Мужчине это очень понравилось, и он подумал, почему бы не развлечь так остальных.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вы бы знали, что они творят»: бывший полицейский предлагает новосибирцам массаж с козами.

С животными он готов приехать прямо к вам домой. (подробнее)