В Новосибирске из горящей квартиры вынесли неходячую женщину

Пожарные спасли неходячую женщину из горящей квартиры. Фото: архив КП

В субботу, 29 августа, в Дзержинском районе Новосибирска на втором этаже высотки загорелась квартира. Возгорание произошло в доме №8/1 на улице Есенина. Об этом рассказали в МЧС по Новосибирской области.

— 21:58 часов пожарно-спасательные подразделения реагировали на пожар, произошедший в Дзержинском районе. На втором этаже было открытое горение. Площадь пожара составила 2 квадратных метра, — сообщили в ведомстве.

О том, что в квартире есть неходячая женщина, который необходима помощь, пожарным рассказали соседи.

Напомним, на неделе пожарные также эвакуировали мужчину в инвалидном кресле из задымленной квартиры. Для этого понадобилось спасательное устройство. Пожар начался на кухне из-за непотушенной сигареты.

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