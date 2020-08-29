Новосибирец, лишенный прав, сбил 6-летнего мальчика на «зебре»

Новосибирец сбил 6-летнего мальчика. Фото: ГИБДД Новосибирска

В субботу, 29 августа, в лЕнинском районе Новосибирска произошло ДТП с участием ребенка. Водитель на «Хендай Солярис» сбил на «зебре» 6-летнего мальчика. Он переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД Новосибирска.

— 25 летний водитель ехал по улице Станционная в сторону площади Энергетиков. У дома №43 на улице Станционная он сбил ребенка. Мальчик получил ушибы мягких тканей тела правой стороны. Он госпитализирован в больницу, — сообщили в ведомстве.

Водитель пытался уйти от столкновения, он пробил ограждение и выехал на газон. Известно, что новосибирец был лишен прав.

Полицейские устанавливают детали аварии. Проводится проверка.

Напомним, на этой неделе водитель новосибирец на иномарке сбил 11-летнего мальчика, переходившего дорогу на зеленый свет. Это произошло в Советском районе, напротив политехнического колледжа.

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