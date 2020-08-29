В Новосибирске перевернулся грузовик с бетонными кольцами: он ехал по крутой горке

Грузовик перевернулся на крутом подъеме. Фото: «АСТ-54»

В субботу, 29 августа, на спуске с Ключ-Камышенского плато на улицу Большевистскую в Октябрьском районе Новосибирска перевернулся грузовик. На дорогу высыпались бетонные кольца. Об этом сообщили очевидцы.

Как рассказали в полиции, в ДТП пострадал водитель: его зажало в салоне. Его госпитализировали в больницу. По предварительной информации, у него травма ноги.

— На этом участке дороги действует запрет на движение грузовиков. Также у управлявшего грузовиком мужчины не было страховки. На месте работаю сотрудники ДПС, МЧС и врачи «скорой», — сообщили в полиции.

Известно, что на участке дороги, где произошла авария, слишком крутой подъем в гору. Грузовикам тяжело заехать в нее, кроме того это делать опасно. На всем протяжении участка стоят запрещающие знаки.

Напомним, сегодня ночью в Новосибирске произошло жуткое ДТП. Два автомобиля влетели в подъезд жилого дома. Водитель выжил, а вот его пассажир на переднем сидении погиб, также в тяжелом состоянии в реанимацию госпитализировали девушку, которая также была в машине.

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