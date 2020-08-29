«Могла внезапно потерять память»: на Алтае потерялась 71-летняя сибирячка

На Алтае потерялась пенсионерка из Новосибирска. Фото: «Лиза Алерт»

На Алтае потерялась 71-летняя Вера Ивановна Коновалова. Пенсионерка 27 августа вышла из дома в селе Элекмонар Чемальского района и не вернулась. Третий день о ее местонахождении ничего неизвестно.

— Женщина зимой живет в Новосибирске, а весной до поздней осени уезжает с родными на Алтай. Находясь на Алтае, она потерялась. Вышла из дома и пропала. Возможно, что-то случилось с памятью. Мы предполагаем, что она может вспомнить, что живет в Новосибирске и попытается вернуться в город на попутном транспорте, — рассказали КП-Новосибирск в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Приметы женщины: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые короткие, глаза серо-зеленые.

Пенсионерка была одета в темно-синий спортивный костюм и фиолетовые сланцы.

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