В Новосибирской области коронавирусом заболели больше полусотни человек

Коронавирус обнаружили еще у 51 человека. Фото: архив КП

В субботу, 29 августа, оперштаб правительства Новосибирской области сообщил о том, что за последние сутки коронавирус диагностировали еще у 51 человека, при этом выздоровели 43 пациента, скончались двое.

— С начала вспышки коронавируса обнаружили у 11 289 человек, в том числе у 679 детей, выздоровели 9 973 пациента, к сожалению, умерли 354 человек, — рассказали в оперштабе.

Сейчас в тяжелом состоянии в реанимацию госпитализированы 50 человек, из них 9 пациентов не могут сами дышать и подключены к аппарату ИВЛ.

Напомним, в Новосибирской области сняты почти все ограничения, которые появились из-за угрозы распространения коронавируса. Пока еще закрыты кинотеатры, театры, также под запретом массовые мероприятия. При этом можно посещать рестораны, фитнес-клубы, магазины, в том числе и торговые центры, а также салоны красоты.

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