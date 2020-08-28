«Пес упал и сломал лапу»: волонтеры выхаживают раненную собаку

Сейчас в приюте живут больше 250 собак. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Волонтеры из новосибирского приюта выхаживают раненого пса. Животное доставили к зоозащитникам недавно, пес упал с высоты и сломал лапу.

— На днях в приют в Советском районе из микрорайона ОбьГЭС доставили пса по кличке Гай. Он явно домашний и явно у него был хозяин. Но пес упал с высоты трех метров и сломал заднюю лапу. Добрые люди отвезли его в клинику, но там отказались что-либо делать без рентгена. Тогда пса вернули на место, где его нашли. Друзья приюта не бросили собаку и забрали ее. Галина Клебче нашла клинику, где смогли сделать все необходимые процедуры. В итоге Гая прооперировали и привезли в приют. Теперь нужно в кратчайшие сроки закрыть долг за операцию и дать собаке возможность спокойно пройти период реабилитации, — сообщает издание «Навигатор».

Сейчас в приюте живут больше 250 собак. У волонтеров уходит немало средств на то, чтобы кормить и лечить животных, а также подготавливать для них все необходимые условия перед грядущими холодами. Раньше в приюте проводили благотворительные фотосессии с собаками, но сейчас, из-за пандемии, организовать такое мероприятие зоозащитники не могут. Поэтому волонтеры решили начать продавать талончики на фотосессии заранее, чтобы потом, когда карантинные меры будут сняты, все выкупившие люди могли прийти и сфотографироваться с питомцами приюта. Условия такие же, как и при обычной фотосессии — один снимок — 100 рублей. Чтобы принять участие в акции и помочь приюту, нужно купить талончик и перечислить средства либо на номер телефона 8-913-793-60-56, либо на карту 5469 4400 1701 2775 (владелец Анастасия Вячеславовна С.). В сообщении нужно указать ФИО отправителя, организаторы будут вести реестр поступлений. На площадке акции всем, кто выкупил снимки заранее, выдадут талоны.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru