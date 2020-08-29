Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 29 августа 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Количество пациентов в больницах города и области медленно уменьшается Фото: Алена МАРТЫНОВА

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 29 августа 2020 года показывает, что до сих пор зараженные есть в каждом сельском районе и в столице региона. В общероссийском рейтинге распространения COVID-19 наш регион занимает 19-е место.

За прошедшие сутки количество пациентов в районных больницах уменьшилось на 8 человек.

— Согласно оперативным данным, в больницы районов области госпитализирован 443 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию и подтвержденным диагнозом с помощью тестов , — говорится в сообщении оперштаба.

Карта распространения коронавируса на 29 августа 2020 года.

За сутки в инфекционных больницах стало на 60 пациентов меньше. По данным оперштаба, на лечении находятся 913 пациентов с подтвержденным заражением COVID-19 и подозрением на опасное заболевание.

Всего в Новосибирской области с начала вспышки зарегистрировано 11 238 случаев COVID-19, в том числе инфекцию подхватили 674 ребенка.

За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 46 человек, еще 38 пациентов выписали по выздоровлению. Новыми жертвами COVID-19 стали три человека: 65-летний мужчина и две женщины в возрасте 77 лет и 80 лет. Всего за время эпидемии скончались 352 человека.

В отделениях реанимации находятся 39 пациентов. Количество подключенных к аппаратам ИВЛ больных уменьшилось до 5 человек.

В регионе продолжает действовать режим для борьбы с распространением COVID-19: его продлили до 30 сентября. Сохраняется масочный режим в общественном транспорте, магазинах и публичных местах.

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