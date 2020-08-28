«Птица врезалась в окно»: учитель физики и школьники спасли ястреба

В окно школы под Новосибирском ударился ястреб. Фото: Кадр из видео

В окно школы под Новосибирском ударился ястреб. Птица с травмированным крылом еще какое-то время бродила по территории учреждения, пока ее не заметили дети и не рассказали об этом учителю.

— Ребята показали мне эту птицу, сказали, что она врезалась в окно, и какое-то время еще у нас тут прыгала. Я ее подобрал, понял, что у нее что-то не так с крылом, она не могла взлететь. Забрал ее с собой и начал думать, как помочь. А наших местных ветклиниках за нее браться отказались. Тогда я позвонил в Новосбирский зоопарк и там мне порекомендовали обратиться в Центр реабилитации диких животных. Там нам согласились помочь, утром птица будет уже у них, — рассказал КП-Новосибирск учитель физики Баганской школы №1 Игорь Поддубко.

В ЦРДЖ КП-Новосибирск пояснили, что пока определить диагноз птицы сложно. Это будет возможно сделать только после осмотра:

— По видео можно точно сказать, что это ястреб-перепелятник. Его к нам доставят завтра утром, тогда уже и можно будет что-то сказать о диагнозе. По словам тех, кто его подобрал, у птицы сломано крыло, однако иногда на глаз, особенно непрофессионалу, не всегда верно удается определить характер травмы, — пояснили в ЦРДЖ.

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