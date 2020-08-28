«Спускали вниз на носилках»: сибирячка сломала ногу в горах в Крыму

Туристка из Новосибирска сломала ногу на тропе Голицына в Крыму. Фото: МЧС Республики Крым\https://mchs.rk.gov.ru/ru/index

Туристка из Новосибирска сломала ногу на тропе Голицына в Крыму. Женщине на помощь пришли спасатели.

— Женщину нашли на участке с сыпучим грунтом. Сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС», наложили ей на ногу вакуумную шину, а затем на специальных носилках эвакуировали ее к автомобилю скорой помощи, — цитирует МЧС Республики Крым Министр чрезвычайных ситуаций Сергея Шахова.

Выбраться с гор женщине помогли спасатели. Фото: МЧС Республики Крым\https://mchs.rk.gov.ru/ru/index

Министр также отметил, что в период отпусков, когда в Крым приезжает много туристов, спасатели часто встречаются с различного рода ЧП, случающихся в горно-лесной зоне. Туристы часто получают травмы, пренебрегая правилами безопасности: не разрабатывают маршрут, не запасаются необходимой экипировкой. При этом, подобные инциденты происходят и на достаточно популярных маршрутах, таких как например, та же тропа Голицына.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Родители упустили их из вида»: в Крыму двое мальчиков-братьев из Новосибирска потерялись в горах

На поиски ребят выехали спасатели (подробнее).