«Приехала реанимация»: в центре Новосибирска столкнулись «Мерседес» и кроссовер

Вечером, 28 августа, в центре Новосибирска произошло ДТП. Фото: Скриншот с видео\«region_nsk54»\https://www.instagram.com/region_nsk54/

Вечером, 28 августа, в центре Новосибирска произошло ДТП. На перекрестке улиц Державина и Красный проспект столкнулись Мерседес и кроссовер. По словам очевидцев случившегося, на место аварии прибыл автомобиль реанимации.

— На перекрестке действительно столкнулись два легковых автомобиля. В настоящее время на месте работает экипаж ДПС. Информация о причинах и обстоятельствах уточняется, — пояснили КП-Новосибирск в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Как пояснили в ГУ МВД по Новосибирску, в ДТП пострадала одна девушка, ее на месте осмотрели медики, в госпитализации она не нуждалась.

Напомним, сегодня под Новосибирском столкнулись кроссовер и микроавтобус. После аварии микроавтобус оказался в кювете.

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